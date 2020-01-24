2020-01-24T13:12:44+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе директор организации задолжал 29 работникам зарплату

Долг превысил 1,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе директор организации задолжал 29 работникам зарплатуВ Тихорецком районе директор организации задолжал 29 работникам зарплату
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В Тихорецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Торговый дом «Партнер». Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Организация, которой руководит мужчина, занимается оптовой торговлей. С декабря 2018 по февраль 2019 года директор задолжал 29 работникам предприятия 1,5 миллиона рублей.

- У него были деньги, чтобы расплатиться, но их он использовал на расчеты с поставщиками и кредиторами. Данный факт был выявлен в ходе проверки территориальной прокуратуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На стадии расследования благодаря мерам, которые принял следователь, задолженность была погашена в полном объеме. Но это не освобождает руководителя предприятия от ответственности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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