В Геленджике жителям предложили выбрать, на что потратить курортный сбор
Администрация Геленджика решила опросить жителей на предмет того, куда, по их мнению, следует направить средства курортного сбора. В 2019 году его сумма составила 23 934 миллиона рублей.
Для опроса граждан создали специальную платформу. На сайте указано, что деньги могут быть потрачены:
ГЕЛЕНДЖИК
- на установку информационных терминалов для туристов,
- строительство оранжереи, установку светодиодных фигурок,
- скульптуры многодетной матери,
ДИВНОМОРСКОЕ
- благоустройство сквера на улице Солнцедарская,
- тротуаров по улицам Пионерской и Кирова,
ДЖАНХОТ
- установка фонтана,
- скульптуры писателя Короленко,
- установка лавочек,
- Приобретение, доставка и установка конструкций фонарей уличного освещения в парке
АРХИПО-ОСИПОВКА
- установку светодиодных фигурок,
- приобретение, доставка и монтаж малых архитектурных форм – шахматные фигуры и арт-объекта дерево желаний
КАБАРДИНКА
- фонтан рядом со стадионом
Голосование продлится до 3 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU