В Геленджике жителям предложили выбрать, на что потратить курортный сбор

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:24:46+03:00

Курортный сбор принес в казну города почти 24 млн рублей Фото: Артём ГНАТЕНКО

В 2019 году он составил почти 24 миллиона рублей

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Администрация Геленджика решила опросить жителей на предмет того, куда, по их мнению, следует направить средства курортного сбора. В 2019 году его сумма составила 23 934 миллиона рублей.

Для опроса граждан создали специальную платформу. На сайте указано, что деньги могут быть потрачены:

ГЕЛЕНДЖИК

- на установку информационных терминалов для туристов,

- строительство оранжереи, установку светодиодных фигурок,

- скульптуры многодетной матери,

ДИВНОМОРСКОЕ

- благоустройство сквера на улице Солнцедарская,

- тротуаров по улицам Пионерской и Кирова,

ДЖАНХОТ

- установка фонтана,

- скульптуры писателя Короленко,

- установка лавочек,

- Приобретение, доставка и установка конструкций фонарей уличного освещения в парке

АРХИПО-ОСИПОВКА

- установку светодиодных фигурок,

- приобретение, доставка и монтаж малых архитектурных форм – шахматные фигуры и арт-объекта дерево желаний

КАБАРДИНКА

- фонтан рядом со стадионом

Голосование продлится до 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU