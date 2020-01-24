В Краснодаре тушат сразу два крупных пожара
В Краснодаре пожарные тушат сразу два крупных пожара.
- Подразделения работают, - предварительно пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Очевидцы видят сильный дым в районе производственных помещений на улице Промышленной.
Позже выяснилось, что в 14.20 на пульт диспетчера дежурной части поступил вызов с улицы Путевой в Краснодаре.
- Пожар произошел в неиспользуемом ангаре площадью 150 квадратных метров, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю. - Сейчас там работают 3 звена подразделения газодымзащиты.
Второй пожар произошел на улице Анапской.
- Звонок поступил в 14.01. По прибытии выяснилось, что горит крыша частного дома на 100 квадратных метрах, - пояснили в ведомстве. - Спустя 43 минуты огонь был сбит полностью. На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.
Информация уточняется.
Очевидцы видят сильный дым на Путевой.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU