2020-01-24T15:07:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре тушат сразу два крупных пожара

В районе Промышленной горит склад
Ева МУР@kp_kuban
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За высоткой на Колхозной - дымЗа высоткой на Колхозной - дымФото: Александр РАЙКО
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В Краснодаре пожарные тушат сразу два крупных пожара.

- Подразделения работают, - предварительно пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Очевидцы видят сильный дым в районе производственных помещений на улице Промышленной.

Позже выяснилось, что в 14.20 на пульт диспетчера дежурной части поступил вызов с улицы Путевой в Краснодаре.

- Пожар произошел в неиспользуемом ангаре площадью 150 квадратных метров, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю. - Сейчас там работают 3 звена подразделения газодымзащиты.

Второй пожар произошел на улице Анапской.

- Звонок поступил в 14.01. По прибытии выяснилось, что горит крыша частного дома на 100 квадратных метрах, - пояснили в ведомстве. - Спустя 43 минуты огонь был сбит полностью. На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.

Информация уточняется.

Очевидцы видят сильный дым на Путевой.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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