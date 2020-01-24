Во Всероссийском детском центре «Орленок» проходит творческая смена для увлеченных искусством ребят со всей России.

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:54:34+03:00

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В проекте принимают участие победители и призёры Всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей художественной направленности, участники творческих студий и объединений от 11 до 16 лет.

В «Орлёнке» мальчишки и девчонки анализируют, как различные виды художественного творчества могут быть полезны окружающим, получают новые знания об интересующих их видах искусства и разрабатывают собственные креативные идеи под руководством профессиональных наставников.

Орлята активно пробуют свои силы в мастерских Центра в роли сценаристов спектаклей, организаторов выставок, постановщиков хореографических представлений, проходят мастер-классы по цирковому и ораторскому искусству, учатся делать качественные фотографии, осваивают виды прикладного творчества, что поможет им в дальнейшем реализовывать масштабные творческие мероприятия в школах своих регионов и позволит делиться полученным опытом со сверстниками.

«Прежде всего, проект воспитывает у ребят социальную активность и развивает богатое творческое мышление, ведь в «Орлёнке» они знакомятся с современными методами, технологиями, способами и этапами создания творческих идей и продуктов. Юные ценители искусства нашей страны заряжены мощной созидательной энергией и всерьёз озадачены способами улучшения окружающего мира средствами художественного творчества», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ярким событием смены станет «Ярмарка живых чувств», где ребята продемонстрируют свои творческие идеи и работы, связанные с социально значимой тематикой.

Организатор программы: ВДЦ «Орлёнок».