В Анапе сносят четыре незаконные пятиэтажки

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:07:03+03:00

Они находятся в Витязево

Изменить размер текста: A A

В Анапе сегодня, 24 января, приступили к сносу незаконных пятиэтажек. Четыре дома были построены недалеко от базы отдыха «Баргузин».

- В суд обратился департамента имущественных отношений Краснодарского края, - пояснили в мэрии Анапы. - Решение было однозначным, постройки снести.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

На территории, где были построены дома, планировалось организовать особо охраняемую природную зону «Анапская пересыпь». Возведение жилых комплексов здесь было недопустимо.

Анапский отдел судебных приставов уже начал работу по сносу построек.

Напомним, в Анапе задержали мужчин, которые хотели похитить силовой кабель. Полицейские застали злоумышленников врасплох. Возбуждено уголовное дело. Задержанные ранее судимы не были, один из них имеет постоянное место работы.

ИСТОЧНИК KP.RU