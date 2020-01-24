В Краснодаре продолжат закупать новые трамваи
В 2020 году власти кубанской столицы планируют обновить составы одного депо
Фото: администрация Краснодара
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Власти Краснодара продолжат обновлять подвижной состав в КТТУ. На 2020 год в мэрии планирует закупить еще одну партию трамваев.
- Они отправятся в Западное депо. Трамваи именно этого депо работают на маршрутах в Юбилейном, - цитирует слова мэра Краснодара Евгения Первышова пресс-служба администрации.
В прошлом году Краснодар приобрел 35 новых трамваев. Все они поступили для эксплуатации в Восточное депо КТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU