Власти Успенского района незаконно отказывали 94-летней пенсионерке в жилье
Вдова ветерана обращалась к местным чиновникам, чтобы ее жилье признали непригодным для проживания. Однако 94-летняя пенсионерка получала, как выяснилось, необоснованные отказы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, так как посчитала, что ее жилищные права нарушены.
- По итогу проверки районная прокуратура внесла представление органу местного самоуправления. Нарушения жилищного законодательства устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.
В настоящий момент вдова ветерана поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях по категории «вдова участника Великой Отечественной войны». Женщине предоставлена единовременная выплата. На эти деньги она приобрела благоустроенное жилое помещение, которое соответствует жилищным нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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