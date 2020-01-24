На дорогах Краснодарского края установят 225 новых камер

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:16:58+03:00

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На дорогах Кубани появятся новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Региону поставлена задача снизить уровень ДТП.

- Их будет 225 штук. Если правильно организовать транспортную логистику, то аварий не будет, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани уже распорядился установить разделительные бордюры на всех региональных трассах. На эти цели выделили еще 80 миллионов рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к разработке системы безопасных дорог должны подключиться все главы муниципалитетов.

- Они знают свои аварийные участки лучше, - пояснил губернатор.

К 2024 году показатель смертности должен снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU