На дорогах Краснодарского края установят 225 новых камер
На дорогах Кубани появятся новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Региону поставлена задача снизить уровень ДТП.
- Их будет 225 штук. Если правильно организовать транспортную логистику, то аварий не будет, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани уже распорядился установить разделительные бордюры на всех региональных трассах. На эти цели выделили еще 80 миллионов рублей.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к разработке системы безопасных дорог должны подключиться все главы муниципалитетов.
- Они знают свои аварийные участки лучше, - пояснил губернатор.
К 2024 году показатель смертности должен снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.
ИСТОЧНИК KP.RU