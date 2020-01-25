В Кавказском районе открыли новый корпус начальной школы

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:07:19+03:00

На это было направлено более 280 миллионов рублей из краевого бюджета

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В Кавказском районе при СОШ №7 открыли новый корпус начальной школы. Это значительно сократит число детей, обучающихся во вторую смену.

-Общая площадь нового трехэтажного здания составляет 6,96 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены учебные классы, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня, современная библиотека с медиатекой и книгохранилищем.Также предусмотрен лингвистический кабинет для уроков иностранного языка, компьютерный класс с современным оборудованием, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ремонт коснулся и главного корпуса школы. Был отремонтирован фасад здания, поставлены пластиковые окна. На это было направлено более 280 миллионов рублей из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU