2020-01-25T15:13:04+03:00
Туризм

Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург

Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам
Александра ПОДУШКО
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Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в ЕкатеринбургИз аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в ЕкатеринбургФото: Архив "КП"
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1 февраля 2020 года из аэропорта Краснодар вылетит первый рейс авиакомпании «РусЛайн» в Екатеринбург через Тамбов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Полеты запланированы на вторники и субботы на самолете CRJ-100/200 вместимостью до 50 пассажиров. Из Краснодара воздушное судно по вторникам будет отправляться в 11:40, прибытие в Екатеринбург – 18:40. Запланирована посадка в Тамбове в 13:25, время стоянки – 40 минут.

По субботам самолет из краевой столицы будет вылетать в 12:20, прибытие в 19:15. Посадка в Тамбове с 14:05 до 14:45.

Полеты в Екатеринбург из аэропорта Краснодар выполняют также авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа».

Билеты на новый рейс можно приобрести на сайтах Международного аэропорта Краснодар, перевозчиков, онлайн-агентств, а также в авиакассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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