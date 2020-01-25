25 Янв. 2020 2020-01-25T15:13:04+03:00

Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург Фото: Архив "КП"

Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам

Изменить размер текста: A A

1 февраля 2020 года из аэропорта Краснодар вылетит первый рейс авиакомпании «РусЛайн» в Екатеринбург через Тамбов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Полеты запланированы на вторники и субботы на самолете CRJ-100/200 вместимостью до 50 пассажиров. Из Краснодара воздушное судно по вторникам будет отправляться в 11:40, прибытие в Екатеринбург – 18:40. Запланирована посадка в Тамбове в 13:25, время стоянки – 40 минут.

По субботам самолет из краевой столицы будет вылетать в 12:20, прибытие в 19:15. Посадка в Тамбове с 14:05 до 14:45.

Полеты в Екатеринбург из аэропорта Краснодар выполняют также авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа».

Билеты на новый рейс можно приобрести на сайтах Международного аэропорта Краснодар, перевозчиков, онлайн-агентств, а также в авиакассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU