В Ейском районе пьяный мужчина сел за руль без прав

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:33:36+03:00

В Ейском районе мужчина сел за руль пьяный и без прав Фото: Архив "КП"

Теперь он может попасть за решетку на 2 года

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В Ейском районе инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль марки «Фольксваген». Водитель, который сидел за рулем был пьян, что подтвердило проведенное исследование.

- Сотрудники полиции установили, что мужчина ранее был привлечен к административной ответственности по статье 12.26 КоАп. Тогда суд выписал ему штраф и лишил прав на 1 год и 6 месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 27-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU