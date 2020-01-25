2020-01-25T17:09:12+03:00
Общество

Во всех районах Краснодарского края обсудят поправки к Конституции РФ

В муниципалитетах пройдут общественные слушания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре в режиме видеоконференции состоялось совещание, посвященное поправкам к Конституции РФ. На нем присутствовали представители органов местного самоуправления и Общественных палат, а также член Совета при президенте по межнациональным отношениям Хаути Сохроков.

Открыл совещание директор департамента внутренней политики краевой администрации Игорь Чагаев. Он отметил важность обсуждаемого вопроса. Было принято решение, что во всех муниципалитетах края пройдут общественные слушания по поправкам к Конституции РФ.

- 28 января этот вопрос обсудят с представителями всех районных палат и органов власти. Предложения будут аккумулированы Общественной палатой региона и направлены в федеральную рабочую группу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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