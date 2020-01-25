2020-01-25T19:23:47+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре

Участие в них примут лучшие спортсмены страны
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре с 26 по 31 января. Они единственные на территории региона с высшим статусом - класса «А».

- За годы проведения турнира в нем приняли участие более 1 тысячи спортсменов. Из них подтвердили или выполнили норматив «Мастер спорта России по боксу» более 100 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участие во всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» примут спортсмены из 20 регионов страны. Боксеры будут бороться за звание лучших в 10 весовых категориях.

Состязания пройдут с 26 по 31 января во Дворце спорта «Олимп» по улице Береговой, 144. Посетить соревнования могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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