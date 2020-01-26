На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков
Двоих рыбаков (одному 35 лет, другому - 37) задержали на железнодорожном мосту через Ново-Чапаевское гирло, что в Приморско-Ахтарском районе.
- С применением орудия лова типа «паук» они осуществили незаконную добычу более 100 экземпляров рыб - судак, тарань, пиленгас, - рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.
Как сообщили в погрануправлении, своими действиями мужчины нарушили Правила рыболовства, по которым запрещается примененять «пауки» - это такие специальные сети, в которые попадается рыба.
- Ущерб от незаконной добычи рыбы превысил 330 000 рублей, - сообщили в погрануправлении. - Напоминаем, что акватория Ново-Чапаевского гирла относится к району, запретному для добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU