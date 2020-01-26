2020-01-26T10:43:11+03:00
Происшествия

На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков

Ущерб составил более 300 тысяч рублей
Варвара ДЫМ
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За ловлю рыбу на мужчин завели делоЗа ловлю рыбу на мужчин завели делоФото: Артем КИЛЬКИН
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Двоих рыбаков (одному 35 лет, другому - 37) задержали на железнодорожном мосту через Ново-Чапаевское гирло, что в Приморско-Ахтарском районе.

- С применением орудия лова типа «паук» они осуществили незаконную добычу более 100 экземпляров рыб - судак, тарань, пиленгас, - рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в погрануправлении, своими действиями мужчины нарушили Правила рыболовства, по которым запрещается примененять «пауки» - это такие специальные сети, в которые попадается рыба.

- Ущерб от незаконной добычи рыбы превысил 330 000 рублей, - сообщили в погрануправлении. - Напоминаем, что акватория Ново-Чапаевского гирла относится к району, запретному для добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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