В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор
В Новороссийске появился первый в городе наземный светофор. Его установили возле школы №5 на пересечении улиц Цедрика и Энгельса.
- Наземный светофор - это светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара. Она дублирует сигнал основного светофора, - рассказали в администрации Новороссийска.
О новом светофоре у себя в соцсетях сообщил и глава Новороссийска Игорь Дяченко.
- Особенно aктуально это для учaщихся, возврaщающихся после второй смены домой. Тогда уже начинaет темнеть, - написал глава города-героя. - Теперь дети начaльных классов и школьники постaрше, смотря в телефон, будут невольно обрaщать внимaние на столь жизненно необходимый предупреждающий сигнал.
Проект создания таких светофором предложили городские студенты. Власти их идею поддержали и выделили деньги на новые регулировщики движения.
В скором времени такие светофоры появятся и на проспекте Дзержинского в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU