В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске появился первый в городе наземный светофор. Его установили возле школы №5 на пересечении улиц Цедрика и Энгельса.

- Наземный светофор - это светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара. Она дублирует сигнал основного светофора, - рассказали в администрации Новороссийска.

О новом светофоре у себя в соцсетях сообщил и глава Новороссийска Игорь Дяченко.

- Особенно aктуально это для учaщихся, возврaщающихся после второй смены домой. Тогда уже начинaет темнеть, - написал глава города-героя. - Теперь дети начaльных классов и школьники постaрше, смотря в телефон, будут невольно обрaщать внимaние на столь жизненно необходимый предупреждающий сигнал.

Проект создания таких светофором предложили городские студенты. Власти их идею поддержали и выделили деньги на новые регулировщики движения.

В скором времени такие светофоры появятся и на проспекте Дзержинского в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU