2020-01-26T15:15:25+03:00
Общество

На Кубани проводят консультации по переводу на бесплатное питание учеников начальных классов

С 1 сентября школы региона будут кормить бесплатно малышей
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре на базе школы №71 прошло совещание, на котором обсудили вопросы питания учеников начальных классов. Дело в том, что с нового учебного года в Краснодарском крае начнется переход на бесплатное питание в школьных столовых. Такое поручение дал Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию.

- Сегодня охват горячим питанием кубанских школьников один из самых высоких в стране – 98,8 %, а учеников начальных классов еще выше – 99,5%, - сообщили в администрации Краснодарского края.

На совещании министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева рассказала, что консультации по переходу на бесплатное горячее питание учеников начальных классов проходят по всему краю.

- Наше министерство проводит встречи с зaместителями глaв по соцвопросам, начaльниками упрaвлений обрaзования, директорским корпусом, чтобы понимать, что предстоит сделать в ближaйшее время, – рассказала Елена Воробьева. - И нaс, как и родителей, волнует кaчество питaния, его полноценность, чтобы ребенок ел в школе с удовольствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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