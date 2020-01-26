2020-01-26T16:17:17+03:00
Общество

В Сочи задержали двух нелегалов из Средней Азии

На них завели уголовные дела
Варвара ДЫМ
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Нелегалов задержали в СочиНелегалов задержали в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двоих жителей Средней Азии пограничники задержали в адлерском аэропорту. Когда мужчины проходили паспортный контроль, пограничники не пустили их в Сочи.

- Ранее они совершили на территории Российской Федерации правонарушения и по другим установочным данным пытались въехать в нашу страну в целях трудоустройства, - сообщили в пограничном управление ФСБ России по Краснодарскому краю. - Пассажиров вернули обратно.

Всего же в прошлом году 18 человек привлекли к уголовной ответственности за незаконный въезд в страну. Наказание в таком случае может быть суровым - либо четыре года лишения свободы, либо штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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