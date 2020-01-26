2020-01-26T18:00:29+03:00
Происшествия

В Сочи на улице Целинной сгорела постройка

Местные сначала сами пытались потушить огонь
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Пожар в Сочи. Фото: Сочи24Пожар в Сочи. Фото: Сочи24
Изменить размер текста:

Одноэтажная постройка загорелась в Сочи по улице Целинная, 59. Пока местные ждали сотрудников МЧС, сами взяли ведра и пытались своими силами потушить возгорание. А когда приехали спасатели, они 10 минут боролись с пламенем.

- Заявка диспетчеру поступила в 16:37, по прибытии в 16:51 было установлено, что происходит горение одноэтажной постройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 16:51 огонь удалось локализовать, в 17:02 - полностью ликвидировать.

Фото: Сочи24

Фото: Сочи24

Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров. На место ЧП выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пострадавших нет.

А до этого пожарные тушили огонь на улице Донской. Здесь загорелось строение, площадью 200 квадратных метров. Причем на этой улицы полыхает уже второй раз за неделю. До этого спасатели эвакуировали из-за огня жильцов четырехэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла пенсионерка
В Сочи на улице Целинной сгорела постройка
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погибла женщина
В Армавире прошел автопробег в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Сочи задержали двух нелегалов из Средней Азии
На Кубани проводят консультации по переводу на бесплатное питание учеников начальных классов
В Краснодаре с начала года отремонтировали ямы на 46 участках дорог
В Сочи на улице Донской сгорело здание
В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Тимашевске
На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков
На Кубани в пожаре на дачах погиб человек
На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла
Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре
Во всех районах Краснодарского края обсудят поправки к Конституции РФ
В Ейском районе пьяный мужчина сел за руль без прав
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич
Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург
В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны
В Краснодаре умерла актриса театра Идея Макаревич
Онкологи осмотрят жителей Павловского района