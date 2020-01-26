В Сочи на улице Целинной сгорела постройка

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:00:29+03:00

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Одноэтажная постройка загорелась в Сочи по улице Целинная, 59. Пока местные ждали сотрудников МЧС, сами взяли ведра и пытались своими силами потушить возгорание. А когда приехали спасатели, они 10 минут боролись с пламенем.

- Заявка диспетчеру поступила в 16:37, по прибытии в 16:51 было установлено, что происходит горение одноэтажной постройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 16:51 огонь удалось локализовать, в 17:02 - полностью ликвидировать.

Фото: Сочи24

Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров. На место ЧП выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пострадавших нет.

А до этого пожарные тушили огонь на улице Донской. Здесь загорелось строение, площадью 200 квадратных метров. Причем на этой улицы полыхает уже второй раз за неделю. До этого спасатели эвакуировали из-за огня жильцов четырехэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU