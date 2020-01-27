27 Янв. 2020 2020-01-27T07:32:50+03:00

Кубань вошла в пятерку лидеров России по экспорту мяса птицы в Китай

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По итогам 2019 года предприятия Кубани экспортировали в КНР 5,8 тысяч тонн мяса птицы на общую сумму 9,5 миллионов долларов. Регион находится на пятом месте в стране по объемам поставок.

-Продукцию поставляют в страны СНГ и Ближнего Востока. Объемов производства достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мясо птицы входит в число экспортно ориентированного товара в категории «Продукция животноводства». В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» краю предстоит нарастить объем экспорта продукции животноводства в денежном выражении до 27 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU