2020-01-27T07:32:50+03:00
Общество

Кубань вошла в пятерку лидеров России по экспорту мяса птицы в Китай

Продукция региональных производителей пользуется большим спросом на зарубежном рынке
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Кубань вошла в пятерку лидеров России по экспорту мяса птицы в КитайКубань вошла в пятерку лидеров России по экспорту мяса птицы в Китай
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года предприятия Кубани экспортировали в КНР 5,8 тысяч тонн мяса птицы на общую сумму 9,5 миллионов долларов. Регион находится на пятом месте в стране по объемам поставок.

-Продукцию поставляют в страны СНГ и Ближнего Востока. Объемов производства достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мясо птицы входит в число экспортно ориентированного товара в категории «Продукция животноводства». В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» краю предстоит нарастить объем экспорта продукции животноводства в денежном выражении до 27 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в пятерку лидеров России по экспорту мяса птицы в Китай
На Кубани заработает "горячая линия" по китайскому короновирусу
В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла пенсионерка
В Сочи на улице Целинной сгорела постройка
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погибла женщина
В Армавире прошел автопробег в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Сочи задержали двух нелегалов из Средней Азии
На Кубани проводят консультации по переводу на бесплатное питание учеников начальных классов
В Краснодаре с начала года отремонтировали ямы на 46 участках дорог
В Сочи на улице Донской сгорело здание
В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Тимашевске
На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков
На Кубани в пожаре на дачах погиб человек
На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла
Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре
Во всех районах Краснодарского края обсудят поправки к Конституции РФ
В Ейском районе пьяный мужчина сел за руль без прав
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич
Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург
В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны
В Краснодаре умерла актриса театра Идея Макаревич
Онкологи осмотрят жителей Павловского района