В товарищеском матче на сборе в Испании «Краснодар» обыграл «Яблонец»

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:20:55+03:00

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На сборе в Испании «Краснодар» встретился с чешским клубом. Товарищеский матч прошел на стадионе Футбольного центра Марбельи. Он завершился победой краснодарской команды со счетом 2:1.

Первый гол в ворота противника забил полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш. Через три минуты прилетел ответный мяч от «Яблонца». Во втором тайме нападающий «быков» Маркус Берг реализовал пенальти.

«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведет 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU