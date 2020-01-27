В товарищеском матче на сборе в Испании «Краснодар» обыграл «Яблонец»
На сборе в Испании «Краснодар» встретился с чешским клубом. Товарищеский матч прошел на стадионе Футбольного центра Марбельи. Он завершился победой краснодарской команды со счетом 2:1.
Первый гол в ворота противника забил полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш. Через три минуты прилетел ответный мяч от «Яблонца». Во втором тайме нападающий «быков» Маркус Берг реализовал пенальти.
«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведет 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU