27 Янв. 2020 2020-01-27T08:44:31+03:00

В Краснодарском крае в начале недели ожидается усиление ветра Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре 27 января без существенных осадков. Ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха днем +9…+11 градусов тепла. Во вторник и среду, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, возможен дождь. Днем градусники термометров покажут +9…+10 градусов тепла, а ночью ожидается +6…+7.

- В Краснодарском крае в понедельник без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +5…+10, в отдельных районах до +12 градусов, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье ветер южных направлений 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха днем +5…+10, в Туапсинском районе местами до +12.

28-29 января без существенных осадков, во второй половине периода возможен дождь, в горных и предгорных районах с мокрым снегом. Ветер южных направлений ночью 4-9 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, местами в восточной половине края -2…-7 градусов, днем ожидается до +5…+10 градусов, в отдельных районах до +12.

На Черноморском побережье местами пройдет слабый дождь, на участке Анапа-Геленджик выпадут сильные осадки. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в первой половине периода в Туапсинском районе 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU