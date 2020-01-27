Житель станицы Крыловской погиб при пожаре в частном доме

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:30:15+03:00

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В станице Крыловской вечером 26 января произошел пожар в одном из домов на улице Лермонтова. После локализации возгорания обнаружили тело 70-летнего местного жителя. По данному факту следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Как выяснилось, знакомая пенсионера, которая находилась поблизости, заметила, что горит дом пожилого мужчины. Об этом она сообщила в пожарную службу. 70-летнего местного жителя после локализации возгорания нашли в одной из комнат дома.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске при пожаре в многоэтажке погибла женщина. А 10 человек эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU