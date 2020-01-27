Фотограф-документалист собирает деньги на издание книги «Черные дни», посвященной конфликту на Донбассе

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:24:15+03:00

Книгу планируется выпустить тиражом 700 экземпляров, на это потребуется 700 тысяч рублей

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Документальный фотограф Валерий Мельников уже пять лет работает над проектом «Черные дни». Он освещает гуманитарную катастрофу в зоне конфликта на Донбассе.

Автор несколько раз приезжал в регион, где активная фаза боевых действий завершилась, но мир так и не вернулся. Он разговаривал с местными жителями. И ему за хотелось рассказать об их боли языком документальной фотографии.

Книга «Черные дни» состоит из трех частей. Первая часть посвящена началу конфликта, военных столкновениях. В 2017 году серия фотографий «Черные дни Украины» победила в номинации «Долгосрочный проект» на международном конкурсе World Press Photo.

Вторая часть «Подземелье» рассказывает о мирных жителях, живущих на линии огня. В 2018 году этот проект, подготовленный в соавторстве с режиссером Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом, победил в конкурсе World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form.

Третья часть книги - «Серая зона». Она продолжает повествование о трагических последствиях войны для жителей Донбасса. Эту серию автор начал снимать в 2016 году.

Книгу планируется выпустить тиражом 700 экземпляров. В электронном виде она распространяться не будет. Для издания печатной версии требуется около 700 тысяч рублей. Поддержать проект художника можно на сайте planeta.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU