27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:16+03:00

В парке «Анапская пересыпь» снесли несколько самостроев Фото: Архив "КП"

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В Анапе снесли самострои на участке, зарезервированном для создания особо охраняемой природной территории регионального значения - парка «Анапская пересыпь».

Взыскатель и должник ранее заключили договор аренды территории, но позднее в судебном порядке он был расторгнут. Участок нужно было вернуть владельцу, причем без строений и сооружений.

- За время разбирательств на территории успели вырасти фундаменты, здания, недостроенный бассейн. Согласно решению суда, все постройки необходимо было снести, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Добровольно осуществить демонтаж строений должник отказался, поэтому приставы Анапы привлекли организацию-подрядчик. Средства, затраченные на работы по сносу, будут взысканы с нерадивого арендатора.

ИСТОЧНИК KP.RU