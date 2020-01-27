В Краснодаре прощание с артисткой театра Идеей Макаревич пройдет в театре драмы

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:51:21+03:00

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- Прощание с народной артисткой РСФСР и Почетным гражданином Краснодара Идеей Макаревич пройдет в театре драмы. Церемония прощания начнется 27 января в 11:00. После траурной панихиды состоится погребение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Идея Макаревич скончалась на 93 году жизни. Об этом стало известно 25 января. Она будет похоронена на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища.

Идея Григорьевна Макаревич родилась 30 марта 1927 года во Владивостоке. В 1947 году окончила Театральную студию при драматическом театре Владивостока. До 1962 года играла в Приморском драматическом театре Горького. Вскоре начала выступать в Краснодарском театре драмы Горького.

Она играла как комедийные, сатирические, так и острогротескные роли. За годы работы в театре у нее было около 200 ролей.

ИСТОЧНИК KP.RU