В парке «Краснодар» умер еще один карп

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:10:46+03:00

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В парке «Краснодар» погиб еще один карп. Видео, на котором запечатлена мертвая рыба, в Интернет выложили местные жители. Что стало причиной гибели карпа неизвестно.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в пруду парка стали гибнуть карпы кои, на официальной странице зеленой зоны опубликовали обращение к посетителям с просьбой перестать бросать монеты в воду.

- Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться – очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было в начале. А ведь не прошло и двух недель. Пожалейте красивых рыб и перестаньте бросать монеты в их жилище, - написали на официальной странице парка в Instagram.

После этого пруд очистили от монет, а затем по многочисленным просьбам установили запрещающие знаки. Также жители рассказали, что для большего контроля возле пруда поставили охранника. Он и будет следить за тем, чтобы посетители ничего не бросали в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU