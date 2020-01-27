Адыгея попала в рейтинг регионов с самым дешевым мясом
Специалисты Росстата выяснили регионы с наиболее дорогим и дешевым мясом. Об этом сообщает портал News.ru.
В России в 2019 году больше всего подорожала баранина. Стоимость за килограмм продукта повысилась на 13 процентов и составила 422 рубля. Дешевле всего в конце прошлого года баранина на кости стоила в Забайкальском крае и Туве.
Стоимость килограмма говядины составила 350 рублей. В декабре 2019 года самая низкая цена была в Туве и Тамбовской области, самая высокая - в Камчатском крае и на Чукотке. Индейка выросла в цене на 4 процента. Теперь килограмм стоит 376 рублей. Дешевле всего продукция в Мордовии.
Всего на 2 процента подорожала бескостная говядина, а куриные окорочка - на 1 процент. Их средняя стоимость составила 171 рубль за килограмм.
Что касается бескостной свинины, то дешевле всего приобрести ее можно было в Адыгее – 275 рублей, дороже всего - на Чукотке.
ИСТОЧНИК KP.RU