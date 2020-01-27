2020-01-27T11:26:54+03:00
Общество

Адыгея попала в рейтинг регионов с самым дешевым мясом

Здесь по приятной цене можно было приобрести бескостную свинину
Александра ПОДУШКО
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Адыгея попала в рейтинг регионов с самым дешевым мясомАдыгея попала в рейтинг регионов с самым дешевым мясомФото: Олег ЗОЛОТО
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Специалисты Росстата выяснили регионы с наиболее дорогим и дешевым мясом. Об этом сообщает портал News.ru.

В России в 2019 году больше всего подорожала баранина. Стоимость за килограмм продукта повысилась на 13 процентов и составила 422 рубля. Дешевле всего в конце прошлого года баранина на кости стоила в Забайкальском крае и Туве.

Стоимость килограмма говядины составила 350 рублей. В декабре 2019 года самая низкая цена была в Туве и Тамбовской области, самая высокая - в Камчатском крае и на Чукотке. Индейка выросла в цене на 4 процента. Теперь килограмм стоит 376 рублей. Дешевле всего продукция в Мордовии.

Всего на 2 процента подорожала бескостная говядина, а куриные окорочка - на 1 процент. Их средняя стоимость составила 171 рубль за килограмм.

Что касается бескостной свинины, то дешевле всего приобрести ее можно было в Адыгее – 275 рублей, дороже всего - на Чукотке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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