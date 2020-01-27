«Черная Мамба навсегда в наших сердцах»: «Локомотив-Кубань» скорбит по Кобе Брайанту

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:34:54+03:00

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«Локомотив-Кубань» опубликовал соболезнования в связи с гибелью легенды баскетбола, пятикратного чемпиона НБА, двукратного олимпийского чемпионат Кобе Брайанта. Его вертолет разбился недалеко от Лос-Анджелеса 26 января.

- Легендарному игроку был 41 год. Благодаря Кобе миллионы и миллионы людей полюбили баскетбол. Черная Мамба навсегда в наших сердцах, - говорится в сообщении «Локомотива-Кубани», опубликованном в соцсетях.

Свои соболезнования выразил и президент клуба Андрей Ведищев.

- Трагические новости пришли из Америки. Погиб Коби Брайант. Человек, который своей игрой влюбил в баскетбол миллионы людей во всем мире. Баскетбольная семья понесла тяжелую утрату. Соболезнования родным и близким, - написал Ведищев.

Вместе с Кобе Брайантом на борту вертолета находилась его дочь Джианна и еще семь человек. В авиакатастрофе никто не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU