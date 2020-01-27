2020-01-27T14:37:20+03:00
Общество

Новороссийские серферы прокатились на волнах

Видео впечатлило пользователей Instagram [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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23 января серферы из Новороссийска, Анапы, Геленджика и Краснодара катались на волнах у берегов города-героя. Вода в море в этот день была около 10 градусов.

После фотограф Максим Бессалый выложил в Instagram атмосферное видео. Пользователи социальной сети в комментариях оценили увлечение ребят.

– Откатавшись первым, я вооружился фотоаппаратом и устроился на берегу. Попутно снимая проезды ребят на видео. В это же время на воде они снимали волны от первого лица на GoPro. А потом я решил смонтировать небольшой ролик из видео с трех камер, – написал автор ролика.

Напомним, на сборе в Испании «Краснодар» встретился с чешским клубом. Товарищеский матч прошел на стадионе Футбольного центра Марбельи. Он завершился победой краснодарской команды со счетом 2:1.

В Новороссийске серферы прокатились на волнах.Видео: instagram.com/tv/B7spPsbofr4

ИСТОЧНИК KP.RU

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