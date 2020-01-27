В Новокубанском районе раскрыли мошенничество

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:11:28+03:00

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В дежурную часть Новокубанского района обратились двое владельцев местных магазинов. Они рассказали, что их обманули мошенники.

- К ним пришли неизвестные,. Они представились сотрудниками контролирующей организации, сообщили о выявленных в ходе проверки магазинов нарушениях. Они предложили оплатить штраф на месте. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники установили личности злоумышленников. Они задержали двоих жителей соседней республики в возрасте 34 и 38 лет.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU