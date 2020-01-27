В Краснодаре пройдет выставка памяти Аркадия Слуцкого
В Краснодаре в краевом художественном музее Коваленко пройдет выставка, посвященная памяти Аркадия Слуцкого. Выставка будет работать до 9 февраля по адресу: улица Красная, 13.
В 2000 году Аркадий Иосифович подарил художественному музею имени 2300 экслибрисов русских и зарубежных художников. В коллекции, собранной Слуцким, русский дореволюционный и западноевропейский книжный знак, экслибрисы художников бывшего Советского Союза.
- На выставке показана лишь малая часть мастеров этого дела. Книжные знаки Михаила Верхоланцева, Германа Ратнера и многих других. Для этих гравюр характерна особая творческая экспрессия и индивидуальность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU