В Краснодаре пройдет выставка памяти Аркадия Слуцкого

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:36:59+03:00

Она будет работать до 9 февраля

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В Краснодаре в краевом художественном музее Коваленко пройдет выставка, посвященная памяти Аркадия Слуцкого. Выставка будет работать до 9 февраля по адресу: улица Красная, 13.

В 2000 году Аркадий Иосифович подарил художественному музею имени 2300 экслибрисов русских и зарубежных художников. В коллекции, собранной Слуцким, русский дореволюционный и западноевропейский книжный знак, экслибрисы художников бывшего Советского Союза.

- На выставке показана лишь малая часть мастеров этого дела. Книжные знаки Михаила Верхоланцева, Германа Ратнера и многих других. Для этих гравюр характерна особая творческая экспрессия и индивидуальность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU