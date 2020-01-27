В Краснодаре осудили членов ОПГ, которые сбывали марихуану

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:47:54+03:00

Их осудили на срок от 3,2 до 11 лет

Изменить размер текста: A A

В 2016 году 23-летний краснодарец организовал поставку и сбыт марихуаны в Краснодаре. Парень получал наркотики в соседнем регионе, фасовал его и через курьеров сбывал в столице Кубани.

Вскоре полицейские установили, что двое мужчин за 18 тысяч рублей сбыли около 10 грамм марихуаны. Их задержали с поличным при попытке ввоза на территорию Краснодарского края крупной партии наркотиков.

После полицейские задержали еще двоих членов ОПГ, которые сбыли марихуану массой более 85 грамм за 100 тысяч рублей. Задержанными были организатор и его 24-летний сообщник. Поставщика наркотиков нашли на территории соседнего региона.

- В отношении шестерых мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 228.1. УК РФ. Всего у них было изъято около 600 граммов марихуаны. Их осудили на срок от 3,2 до 11 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU