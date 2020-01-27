2020-01-27T13:20:16+03:00
Происшествия

На Кубани «газель» с пассажирами перевернулась и загорелась после ДТП

Пострадали 5 человек, их госпитализировали в больницу [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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В дежурную часть Тбилисского района обратилась 55-летняя местная жительница. Она ехала на автомобиле «Газ-322132». Женщина сообщила, что их преследует «ВАЗ 2110», при этом пассажир легковушки стреляет в воздух предположительно из травматического пистолета.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили, что горит «Газель». Авария произошла на дороге «Тбилисская-Нововладимировская». Легковушка, совершая обгон, наехала на ограждение, после чего влетела в «Газ-322132». От удара транспортное средство опрокинулось и загорелось.

Фото: ГУ МВД по краю

Фото: ГУ МВД по краю

- В результате ДТП пострадали четверо пассажиров «Газели» и водитель автомобиля легковушки. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медучреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Позже полицейские установили, что во время остановки на маршруте следования около круглосуточного магазина в станице Архангельской у пассажиров «Газели» произошел конфликт с тремя молодыми людьми. Когда транспортное средство поехало дальше, парни начали его преследовать.

Фото: ГУ МВД по краю

Фото: ГУ МВД по краю

Водитель и двое пассажиров легковушки направлены на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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