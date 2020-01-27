2020-01-27T13:34:40+03:00
Происшествия

Жительницу Армавира осудили на 13 лет за убийство пенсионерки

Она украла у нее паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Жительница Армавира была признана виновной в убийстве 82-летней пенсионерки, сопряженном с разбоем (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Женщина ранее оказывала услуги по ремонту пожилой женщине. Она узнала, что у пенсионерки есть деньги, и решила похитить их. Днем 2 февраля 2018 года злоумышленница, замаскировавшись под контроллера электросетей пришла к пожилой женщине. Она надеялась, что ее не вычислят.

Войдя обманным путем в дом, когда хозяйка отлучилась, она достала из-под стола кухни хранящуюся там сумку, в которой находилось 50 тысяч рублей. В этот момент вошла пенсионерка и узнала ее. Вооружившись шваброй и костылем, потерпевшая попыталась отбиться. Тогда злоумышленница ударила фонарем по голове оппонентки, после чего задушила ее.

Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, обвиняемая скрылась. Потерпевшая погибла в результате механической асфиксии. Вечером того же дня погибшую обнаружил знакомый.

- По решению суда женщина проведет за решеткой 13 лет. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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