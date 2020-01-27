2020-01-27T14:39:17+03:00
Общество

В Краснодарском крае планируют создать особые экономические зоны

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Каснодарского краяФото: администрация Каснодарского края
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На Кубани планируют создать особые экономические зоны. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Предприятия, которые станут резидентами особых зон, получат льготы по налогообложению. Они смогут экономить на пошлинах и сократить свои затраты. Это будут территории, имеющие особый юридический статус и льготные экономические условия.

- Планируют создать три зоны – в Крымском, Темрюкском районах и в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев уточнил, что заявка на создание зон будет подана в Министерство экономического развития Российской Федерации. Все льготы очень быстро окупятся рабочими местами и экономическим ростом.

Напомним, в парке «Анапская пересыпь» снесли несколько самостроев. Территория находится под контролем приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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