В Краснодарском крае планируют создать особые экономические зоны
На Кубани планируют создать особые экономические зоны. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Предприятия, которые станут резидентами особых зон, получат льготы по налогообложению. Они смогут экономить на пошлинах и сократить свои затраты. Это будут территории, имеющие особый юридический статус и льготные экономические условия.
- Планируют создать три зоны – в Крымском, Темрюкском районах и в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев уточнил, что заявка на создание зон будет подана в Министерство экономического развития Российской Федерации. Все льготы очень быстро окупятся рабочими местами и экономическим ростом.
Напомним, в парке «Анапская пересыпь» снесли несколько самостроев. Территория находится под контролем приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU