Более 870 миллионов рублей выделят в 2020 году на строительство Яблоновского моста
Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О развитии дорожной отрасли в этом году рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- Существующий двухполосный мост, соединяющий два субъекта, устарел и не справляется с потоком машин. Общий объем финансирования проекта в 2020 году превысит 870 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Планируют выполнить подготовительные работы, установить сваи и переустроить газопровод.
В 2020 году дорожный фонд края составит 32,5 миллиарда рублей. Из этих средств более 27 миллиардов направляется на дороги регионального значения, а 8,2 миллиардов – на местные.
ИСТОЧНИК KP.RU