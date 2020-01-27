2020-01-27T14:52:13+03:00
Общество

Власти Краснодара хотят закупить троллейбусы с автономным ходом

Об стало известно во время еженедельной городской планерки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Троллейбусный парк «КТТУ» планируют обновить в 2020 году. Сейчас власти города рассматривают возможность приобретения новых машин. Речь идет о троллейбусах с увеличенным запасом автономного хода.

По словам вице-мэра Артема Доронина, на прошлой неделе он встретился с руководством предприятия «Транс-Альфа», где увидел новую модель транспорта.

- Троллейбус обладают высокой маневренностью и плавностью хода, в нем предусмотрена мощная система кондиционирования и запас хода до 50 километров, - рассказал Артем Доронин. - Общая вместимость составляет 107 человек, число пассажирских мест — 31.

Если власти Краснодара заключат соглашения, то до конца 2020 года завод успеет поставить до 30 троллейбусов.

- Если машина имеет запас хода до 50 км, то мы можем увеличить и расширить троллейбусные маршруты, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Таким образом гораздо качественнее предоставлять услуги по перевозке пассажиров.

При этом глава города отметил, что за помощью и поддержкой в вопросах приобретения новых моделей троллейбусов власти Краснодар будут обращаться к губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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