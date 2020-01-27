2020-01-27T15:28:55+03:00
Происшествия

Массовая драка в центре Краснодара: полиция устанавливает личности участников

После потасовки они скрылись в неизвестном направлении
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Проводится проверка.Проводится проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О драке, которая произошла в одном из баров на улице Чапаева в Краснодаре, рассказала одна из посетительниц в соцсетях. Со слов девушки, в тот вечер она отмечала с друзьями день рождения.

- После небольшого спора моего друга с охранной, они попытались его вывести (друг не был пьян и неуправляем), но у них это не получилось, - рассказывает Алена С. - Затем пришла «подмога» в виде других «охранников» в балаклавах. Они ударили друга стулом и начали угрожать пистолетом (настоящий он или нет неизвестно), выходить мы отказались.

Затем конфликт перерос в драку.

- Друга выволокли из бара и, отпинав, скрылись в неизвестном направлении, - добавляет девушка. - Полиция и скорая были успешно вызваны, но, управляющие этого заведения утверждают, что это не их охранники.

Сейчас полиция Краснодара устанавливает личности участников потасовки.

- Сообщение о том, что 32-летнему краснодарцу были причинены телесные повреждения, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Установлено, что мужчина находился в заведении вместе со своей супругой. По неустановленным пока причинам у заявителя произошел конфликт с компанией других граждан, которые избили его, после чего скрылись.

Правоохранители также ждут заключение эксперта о том, какова степень причиненного вреда здоровью заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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