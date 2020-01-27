2020-01-27T15:58:51+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» простила больше 2 млн рублей пеней

Иван ЕГОРОВ
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Фото: ТНС ЭнергоФото: ТНС Энерго
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В ПАО «ТНС энерго Кубань» подвели итоги предновогодней акции «Оплати долг без пени». Ее участниками на этот раз стали свыше 10 000 жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, в общей сложности клиенты гарантирующего поставщика внесли платежей почти на 28 млн рублей, а суммарный объем списанных пеней превысил 2,2 млн рублей. При этом самый большой погашенный долг составил более 500 тысяч рублей.

Самыми активными участниками акции уже традиционно стали жители Сочи — начать новый год без долгов и не переплачивать набежавшие пени смогли порядка двух тысяч потребителей-физических лиц.

Напомним, что участником акции мог стать любой клиент, который до 26 декабря оплатил не только текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета, снятым в тот же месяц и рассчитанным самостоятельно, но и долг за электроэнергию, образовавшийся на 1 декабря 2019 года.

— Акция по списанию пеней уже стала доброй предновогодней традицией. Мы действительно считаем, что в новый год по возможности лучше не брать старые долги и готовы в этом помочь! Надеемся, что это также станет стимулом к своевременным платежам за потребленные ресурсы, — комментирует пресс-служба компании.

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