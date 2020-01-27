2020-01-27T16:03:35+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» на сборах в Испании сыграет с клубом из китайского города Ухань

Матч состоится 10 февраля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» во время второго зимнего сбора в Испании сыграет с китайской командой «Ухань Залл» из провинции Хубэй.

«Быки» завершили сбор в Эстепоне и получили три выходных дня. С 30 января команда будет базироваться в Марбелье, где сыграет четыре товарищеских матча.

- Второй сбор продлится до 10 февраля. Команда сыграет со шведским «Мальме» (2 февраля), чешской «Викторией» (7 февраля, утром), норвежским «Мьендаленом» (7 февраля, вечером) и китайским клубом «Ухань Залл» (10 февраля), - сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Клуб «Ухань Залл» в прошлом сезоне стал шестой командой китайской Суперлиги. Команда представляет город Ухань провинции Хубей, ставший центром распространения нового коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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