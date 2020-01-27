ФК «Краснодар» на сборах в Испании сыграет с клубом из китайского города Ухань
Футбольный клуб «Краснодар» во время второго зимнего сбора в Испании сыграет с китайской командой «Ухань Залл» из провинции Хубэй.
«Быки» завершили сбор в Эстепоне и получили три выходных дня. С 30 января команда будет базироваться в Марбелье, где сыграет четыре товарищеских матча.
- Второй сбор продлится до 10 февраля. Команда сыграет со шведским «Мальме» (2 февраля), чешской «Викторией» (7 февраля, утром), норвежским «Мьендаленом» (7 февраля, вечером) и китайским клубом «Ухань Залл» (10 февраля), - сообщили в пресс-службе «Краснодара».
Клуб «Ухань Залл» в прошлом сезоне стал шестой командой китайской Суперлиги. Команда представляет город Ухань провинции Хубей, ставший центром распространения нового коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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