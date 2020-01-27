2020-01-27T16:24:41+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi на Дне студенчества в Краснодаре

Участие в празднике приняли команды студентов и их болельщики из 18 вузов и колледжей города – всего более 300 человек
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» поддержал празднование Дня российского студенчества в Краснодаре. 24 января в «Центре молодежной политики», где проходило мероприятие, компания организовала бесплатный Wi-Fi для студентов и тематическую фотозону. Кроме того, специалисты национального цифрового провайдера, присутствующие на площадке, помогли всем желающим ознакомиться и протестировать сервисы компании и оформить заявку на подключение.

Участие в празднике приняли команды студентов и их болельщики из 18 вузов и колледжей города – всего более 300 человек. Организатором выступило управление по делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар.

«В нашем городе свыше 100 тысяч студентов, так что мы смело можем назвать Краснодар студенческим городом. Это замечательно, что многие учащиеся вузов могут отпраздновать День российского студенчества в стенах нашего центра, где мы рады каждому и рады провести этот знаменательный праздник», – отметил Георгий Пронькин, начальник управления по делам молодежи администрации города Краснодара.

«Беспроводной доступ в интернет позволил участникам и гостям мероприятия обмениваться фотографиями и впечатлениями, некоторые даже вели онлайн-трансляции в соцсетях. Где бы мы ни находились, – на работе, дома или на таком празднике, как этот, – мы привыкли, что в любом общественном месте можно в любой момент выйти в сеть. Wi-Fi – это не только отличное дополнение массовых мероприятий, но и удобный помощник для бизнеса. Например, можно организовать зону доступа для гостей кафе, клиентов СПА-салона или клиники. Посетители не только приятно скоротают время ожидания заказа или услуги, но и смогут узнать полезную информацию о вашей компании, посетив ее сайт», - отметил Дмитрий Сопинский, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Клиентам сервиса «Wi-Fi для бизнеса» доступны такие функции, как управление настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, статистика посещений и многое другое. Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов или по бесплатному телефону 8 800 200 30 00.

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