2020-01-27T17:02:05+03:00
Общество

Спортивной школе ЦСКА в Краснодаре присвоили имя батутиста Александра Москаленко

Он стал первым Олимпийским чемпионом в этом виде
Евгения ОСТРАЯ
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Александр Москаленко. Фото: минспорта Краснодарского краяАлександр Москаленко. Фото: минспорта Краснодарского края
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В Краснодаре школу олимпийского резерва ЦСКА (СКА в Ростове-на-Дону) нарекли именем прославленного кубанского спортсмена Александра Москаленко.

- Я горд, конечно. Но там не просто мое имя. Я - продукт той среды, в которой рос как спортсмен. Во мне труд многих людей - тренеров, массажистов, близких и родных людей, - прокомментировал "КП" - Кубань" присвоение своего имени школе сам первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

Он рассказал, что продолжает проживать в Краснодаре и возглавляет сейчас федерацию прыжков на батуте в Краснодарском крае.

- Я продолжаю оставаться в спорте. Сейчас как раз еду на боксерский турнир, - сообщил он.

Кроме того, прославленный спортсмен занимается сейчас воспитанием годовалой дочери.

СПРАВКА "КП"

Александр Николаевич Москаленко родился 4 ноября 1969 в станице Переясловской Брюховецкого района Краснодарского края) — российский спортсмен, первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте (2000 год). Четырнадцатикратный чемпион мира (на пяти чемпионатах 1990, 1992, 1994, 1999, 2001 одержал 14 побед), обладатель наибольшего количества (14) золотых медалей в истории прыжков на батуте. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Герой Труда Кубани (2005). Включен в Книгу рекордов Гиннеса. В течение двух лет после Олимпиады в Греции работал министром спорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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