2020-01-27T16:59:46+03:00
Спорт

В ФК «Краснодар» объяснили исчезновение из расписания матча против китайского клуба «Ухань Залл»

Игра была запланирована на 10 февраля
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Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОФото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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С сайта футбольного клуба «Краснодар» исчезла информация о товарищеском матче против китайского клуба «Ухань Залл». Игра должна была состояться 10 февраля в испанской Марбелье и завершить второй тренировочный сбор «быков».

- Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его корректировка, - сообщили корреспонденту «КП-Кубань» в ФК «Краснодар».

«Быки» проведут второй сбор в Испании с 30 января по 10 февраля. Запланированы три матча против «Мальме» из Швеции, чешской «Виктории» и норвежского «Мьендалена».

Четвертым соперником должен был стать клуб «Ухань Залл», который в прошлом сезоне занял шестое место в китайской Суперлиге. Команда представляет город Ухань провинции Хубей, в январе мегаполис был закрыт из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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