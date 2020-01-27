Он сутулится, а на левой руке нет двух пальцев: на Кубани разыскивают пенсионера-убийцу

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:55:17+03:00

Он может быть вооружен

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В Кировской области полиция объявила в федеральный розыск 61-летнего Василия Анатольевича Матвеева. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы и разбойном нападении с оружием. Мужчину ищут по всей России, не исключено, что он может находиться и в Краснодарском крае.

Известно, что пенсионер родом из поселка Пинюг. В ориентировке, которую распространяют по Подосиновскому району, сказано, что мужчина неоднократно был судим по статье «Убийство».

Его рост - 180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные с проседью.

При ходьбе разыскиваемый сутулится. На теле у него множество татуировок.

- На левой руке отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев, на пальцах правой руки есть татуировки в виде перстней, - уточнили в УМВД по Кировской области.

С собой ни документов, удостоверяющих личность, ни сотового телефона нет. Но он может быть вооружен.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 02 (с мобильного 102), (8332) 589-514, (8332) 589-239.

ИСТОЧНИК KP.RU