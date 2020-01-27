2020-01-27T17:18:35+03:00
Общество

Группа Компаний «Выбери Радио» дарит умную колонку

Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить рекламную акцию в любом формате
Иван ЕГОРОВ
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Став клиентом ГК «Выбери Радио» в 1 квартале 2020 года, можно выиграть Яндекс.Станцию с голосовым помощником Алисой

Группа Компаний «Выбери Радио» в 1 квартале 2020 года подарит одному из своих клиентов современный беспроводной гаджет – умную колонку Яндекс.Станция с голосовым помощником Алисой. С помощью такого полезного подарка теперь можно легко слушать локальные эфиры радиостанций, вещающих в том или ином городе, просто сказав, например: «Алиса, включи Европу Плюс Красноярск».

Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить рекламную кампанию на любом формате (радиостанции) в одном из городов присутствия «Выбери Радио» (г. Вологда, г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Казань, г. Калуга, г. Кемерово, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Междуреченск, г. Нижний Новгород, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Саратов, г. Чебоксары, г. Челябинск) на общую сумму не менее 15 тысяч рублей с НДС с 01 января по 31 марта 2020 года и пройти регистрацию с присвоением порядкового номера для последующего участия в лотерее с розыгрышем главного приза на сайте https://выберирадио2020.рф/.

Подробности акции на сайтах https://выберирадио2020.рф/, www.gkvr.ru и в отделах продаж филиалов «Выбери Радио» в городах присутствия.

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