Из кранов краснодарцев потекла ржавая вода

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:37:47+03:00

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Уже не в первый раз в доме по адресу Черкасская, 64 из кранов жильцов льется вода с коричневой примесью. Пить ее невозможно, готовить – тоже. Вещи стирать – дорого обойдется.

– Это просто кошмар какой-то, – пожаловалась краснодарка в телефонном разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань». – Я пять минут спускала ее, а потом поняла, что это бессмысленное занятие.

По ее словам, никаких предупреждений о проведении ремонтных работ не было. К тому же, не было оповещений о том, что вода некоторое время будет непригодна для питья.

Ржавая вода из крана.

В ООО "Краснодар Водоканал" сообщили, что дом по данному адресу находится не в их ведении.

«КП»-Кубань» выяснила, что управляющей компанией, обслуживающей дом по Черкасской, 64, является «Чистый дом». Там корреспонденту пояснили, что жалоб на качество воды не поступало.

– Заявок не было, дистанционно предполагать причины о качестве воды не могу. Если есть заявка, то выедет специалист в конкретную квартиру и будет разбираться, – пояснил специалист УК.

ИСТОЧНИК KP.RU