В Краснодаре водитель микроавтобуса врезался в грузовик

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:05:46+03:00

Оба водителя в данный момент находятся в больнице.

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ДТП произошло днем 27 января. На улице Вольной микроавтобус марки «Тойота» двигался в сторону улицы 3-й Трудовой. Выехав на полосу встречного движения, водитель иномарки допустил лобовое столкновение с грузовиком «Исузу», которым которого оказался 56-летний мужчина.

Оба водителя в данный момент находятся в больнице, передают «Кубанские новости». Правоохранители проводят проверку.

Лоб в лоб на ул. Вольной.

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ИСТОЧНИК KP.RU