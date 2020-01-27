2020-01-27T18:05:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель микроавтобуса врезался в грузовик

Есть пострадавшие
Виталий КАРНАУХ
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Оба водителя в данный момент находятся в больнице.Оба водителя в данный момент находятся в больнице.
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ДТП произошло днем 27 января. На улице Вольной микроавтобус марки «Тойота» двигался в сторону улицы 3-й Трудовой. Выехав на полосу встречного движения, водитель иномарки допустил лобовое столкновение с грузовиком «Исузу», которым которого оказался 56-летний мужчина.

Оба водителя в данный момент находятся в больнице, передают «Кубанские новости». Правоохранители проводят проверку.

Лоб в лоб на ул. Вольной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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