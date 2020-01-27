2020-01-27T19:06:27+03:00
Общество

В Краснодаре нашли мужчину, который украл 21 чугунную урну c вензелями

Кражи он совершал на угнанной машине, к которой прикрепил чужие номера
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: панорамы Google.Фото: панорамы Google.
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Краснодарские полицейские нашли похитителя чугунных урн с вензелями. О том, что они стали пропадать, жители города заметили на прошлой неделе.

Изначально было похищено 11 урн - ущерб от краж превысил 100 тысяч рублей. А позже выяснилось, что пропало еще 10. Предполагаемого вора вычислили быстро - оказалось, что кражи он совершал на угнанной «девятке», к которой прикрепил номера с другой машины.

- Преступления были совершены на территории Карасунского округа, а сдавались урны в металлолом на территории Центрального, - рассказал замначальника полиции (по охране общественного порядка) управления МВД России по Краснодару Иван Коробченко.

Стоит сказать, что часть урн мужчине все же удалось сдать, вырученные деньги он потратил на спиртное.

- Это городское имущество, и сегодня необходимо предпринять все меры в части компенсации за причиненный городу ущерб, заявлять наши требования, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Правовому департаменту вместе с департаментом городского хозяйства нужно на 100% отработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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