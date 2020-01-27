На Кубани грузовик насмерть сбил верблюда
В Крымском районе грузовик насмерть сбил верблюда. ДТП случилось на выезде из села Молдаванское.
По словам очевидцев, по дороге гуляли несколько верблюдов. В это время по полосе ехала машина, водитель за рулем, по всей видимости, не успел затормозить, в итоге сбил животное.
Не исключено, что верблюд отбился от стада, которое пасется в окрестностях хутора Свободного. Горбатые животные не бесхозные, а принадлежат фермеру. Держит их Степан Филатов, проживающий недалеко от села Молдавское. У него верблюды «прописались» восемь лет назад. Поголовье небольшое - в пределах 10 животных.
Верблюда сбили в Крымском районе.
По его словам, в Крымском районе верблюдам есть где разгуляться. Полей у лугов не сосчитать. Вот только часто «корабли пустыни» становятся участниками ДТП. Так, в октябре 2019 года в этом же районе верблюда сбила «Ока».
ИСТОЧНИК KP.RU
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