54 игровых автомата: в Краснодаре «накрыли» подпольное казино
В Прикубанском округе Краснодара незаконно работал подпольный игровой зал. Обнаружили его силовики во время расследования.
Оперативники посетили клуб, в котором нелегально проводили азартные игры. В итоге само казино прикрыли.
- Из помещения забрали 54 игровых терминала, а также программное обеспечение и бухгалтерские книги с информацией о доходах, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
На данный момент правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали черных лесорубов на Кубани. Без лицензии они спиливали деревья различных пород в Челбасском лесу. Срубленную древесину сбывали в Каневском, Ленинградском и Выселковском районах. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU