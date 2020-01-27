2020-01-27T19:22:32+03:00
Происшествия

54 игровых автомата: в Краснодаре «накрыли» подпольное казино

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: УФСБ по Краснодарскому краю.Фото: УФСБ по Краснодарскому краю.
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В Прикубанском округе Краснодара незаконно работал подпольный игровой зал. Обнаружили его силовики во время расследования.

Оперативники посетили клуб, в котором нелегально проводили азартные игры. В итоге само казино прикрыли.

- Из помещения забрали 54 игровых терминала, а также программное обеспечение и бухгалтерские книги с информацией о доходах, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

На данный момент правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали черных лесорубов на Кубани. Без лицензии они спиливали деревья различных пород в Челбасском лесу. Срубленную древесину сбывали в Каневском, Ленинградском и Выселковском районах. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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